Паслер: Деньги на вторую ветку метро в Екатеринбурге закладываются ежегодно

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил надежду, что власти Екатеринбурга уже приступили к реализации идеи второй ветки метро. По его словам, ежегодно на эту цель закладываются по 1 млрд рублей. За эти средства город должен подготовить все обоснования и план работ, и только после этого можно будет приступать непосредственно к строительству.

"Город должен провести все предварительные работы для того, чтобы определиться по классификации и направлениям, для того чтобы обосновать, что мы делаем, сколько и в каком объеме. Наверняка, город уже начал этим заниматься", - сказал Паслер.