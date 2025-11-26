Паслер оценил работу "обезглавленного" после уголовок минЖКХ

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области нащупывает методы работы, которые обеспечат развитие отрасли. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, комментируя работу ведомства после того, как оно было фактически обезглавлено на фоне уголовных дел. В настоящее время на пост и.о. министра назначен Алексей Рубцов.

"Министерство нащупывает методы работы, которые обеспечат развитие этой отрасли. В отрасли всегда много задач: модернизация оборудования, долги за коммуналку, управляющие компании и еще куча вызовов, которые надо решать. Я смотрю на и.о. министра и вижу, что есть шаги, которые он делает достаточно неплохо, есть определенные результаты. Сказать, что мы можем привести человека, который будет готов к этой работе, очень сложно. Людей надо готовить, обучать, давать шанс и помогать, но при этом спрашивать", – прокомментировал Денис Паслер.

Напомним, что бывших министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына обвиняют в получении взяток.