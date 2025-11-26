Свердловский губернатор рассказал, где в Екатеринбурге стоит убрать киоски

Не все киоски в Екатеринбурге стоит сносить, однако есть конкретные места, где их точно быть не должно. Список таких локаций на "прямой линии" обозначил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"На гостевых, магистральных маршрутах и в центре города, наверное, они не нужны, но это не значит, что их стоит убрать везде. Все под одну гребенку зачищать не надо было, но правила по развитию города тоже должны быть. В Москве на остановках не торгуют. В большинстве случаях такое отсутствует, поэтому вопрос должны были задать: вот гостевые маршруты, центр города, остановки - нет, в других местах можно", - заявил глава региона.

По его словам, решение властей Екатеринбурга по сносу НТО действительно были поспешны, потому эта работа и была приостановлена. Паслер отметил, что сплошняком все убирать - неправильно и несправедливо. Но есть и немало объектов, которые установлены с нарушениями и это также нельзя игнорировать. С другой стороны, также нельзя игнорировать и большое количество людей, работающих в этом секторе.

"Надо находить общие подходы для бизнеса и города. Я думаю, муниципальные власти и бизнес услышали друг друга и пошли дальше работать", - сказал губернатор.

Напомним, в начале ноября Паслер потребовал остановить демонтаж киосков в Екатеринбурге, войну которым мэрия объявила в 2022 году. Губернатор поручил мэру Алексею Орлову создание межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители малого бизнеса и профильных специалистов мэрии. Они выработают совместное решение по вопросу нестационарной торговли. Паслер выразил надежду, что рабочая группа начнет функционировать в ближайшее время.