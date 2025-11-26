"Где же поля, где агрономы?" Паслера спросили, как довести удой молока до миллиона тонн к концу десятилетия

Жительница Свердловской области спросила губернатора Дениса Паслера во время прямой линии, как планируется реализовать план по повышению удоя молока до миллиона тонн к 2030 году. "Где же поля, где взять столько людей, чтобы обеспечить выполнение этого плана?" - спросила свердловчанка.

Паслер ответил, что если ввести в использование 100-150 тысяч сельхозземель из 400 тысяч, которые не используются, то проблема будет решена. Он раскрыл, что уже заключено соглашение по строительству хозяйства на 1200 голов скота в Белоярском районе, ожидается подписание соглашений по двум хозяйствам в Ирбите на 5000 голов, 1200 голов в Балтыме, а также есть планы по организации производств в Реже.

Паслер отметил, что делается ставка на крупных игроков рынка.