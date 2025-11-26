Паслер: Электросамокаты запрещать нельзя

Свердловский губернатор Денис Паслер во время прямой линии высказался против полного запрета электросамокатов, но за усиление ограничений в пешеходных зонах и общественных пространствах.

По его словам, в Екатеринбурге используются 12-14 тысяч самокатов, и с точки зрения бизнеса большой город экономически привлекателен. Однако Паслер подчеркнул, что город - для жителей, и приоритет безопасности остается основным.

"Если это опасно для жителей, то на некоторых участках можно ограничивать полностью, но город большой и где-тоот самокатчиков опасности нет", - считает губернатор. Он считает, что если уехать по улице Ленина "за УПИ", то там самокатчик уже не будет мешать движению так, как на Вайнера.