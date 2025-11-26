Паслеру пожаловались, что из Среднеуральска в Екатеринбург почти перестали ходить автобусы

Жители Среднеуральска обратились на "прямую линию" к губернатору Свердловской области Денису Паслера с жалобой на плохое транспортное сообщение с Екатеринбургом.

"Значительно сократилось число рейсов автобуса №111 из Среднеуральска в Екатеринбург, добираться приходится по несколько часов", - обратилась жительница.

В ответ Денис Паслер анонсировал серьезное обновление парка автобусов в регионе.

"Проблемы имеются, по итогу 2025 года, надо признать, у нас один контракт еще до конца не исполнен, мы заново заключаемся на поставку автобусов по всей области, планируем приобрести 316 единиц автобусов по всему региону. По 111-му рейсу я посмотрю, но в целом больше 300 единиц - это большой задел, который распределяется по большинству муниципалитетов области", - сказал он.

Напомним, недавно Среднеуральск официально был переведен под внешнее финансовое управление губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Город-спутник Екатеринбурга признан утратившим платежеспособность.