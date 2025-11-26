СМИ: Орбан встретится с Путиным в пятницу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября, сообщило венгерское издание Telex.

Ни Кремль, ни венгерское правительство эту информацию пока не подтверждают.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча российского и американского президентов в Будапеште станет реальностью только в том случае, если план по урегулированию украинского конфликта будет согласован.