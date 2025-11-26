Власти Москвы потребовали изъять недвижимость комика Батрутдинова

Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд иск с просьбой изъять имущество комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск подан сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и Батрутдинов. Департамент просит изъять "для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии".

Тимур Батрутдинов — российский актер кино, телевидения, телеведущий. Один из участников "Comedy Club" и бывший участник КВН.

Ранее РИА Новости сообщало, что с Батрутдинова взыскали коммунальные платежи. Иск, касающийся квартиры артиста на юго-востоке Москвы, был удовлетворен 18 августа.