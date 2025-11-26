Действия Вашингтона в отношении Москвы довольно противоречивы – МИД РФ

В МИДе России считают действия Вашингтона в отношении Москвы "противоречивыми", хотя администрация Трампа и заявляет о стремлении к нормализации связей между странами, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Несмотря на декларируемую нынешней администрацией США поддержку восстановления диалога с Россией, а также вроде бы взятый курс на нормализацию российско-американских отношений, действия, а мы судим по ним, довольно противоречивы", - заявил Рябков.

Замминистра констатировал, что консультации идут, "достигнуты определенные успехи", но, например, работа по нормализации функционирования дипломатических миссий продолжается "не столь динамично, как хотелось бы".