Только 4% пользователей мессенджера Max читают в нем каналы

Пользователи мессенджера Max рассказали, зачем они его установили.

В ходе телефонного опроса 1600 россиян выяснилось, что мессенджером пользуются 31% опрошенных, 68% им не пользуются, еще 1% опрошенных только скачали приложение, но не использовали его.

Самая распространенная причина скачивания – звонки родственникам и друзьям (18%) и переписка с ними (13%). 15% используют Max для звонков в рабочих и учебных целях, еще 7% в этих же целях ведут в мессенджере переписку. Только 4% читают в Max каналы, 3% используют мессенджер для доступа к различным сервисам. Это данные опроса, проведенного социологической группой Russian Field по заказу блогера Романа Юнемана.

Выяснилось также, что мужчины реже пользуются мессенджером (что можно объяснить большим вовлечением женщин в родительские, детсадовские и т.д. чаты, которые переводят в Max). Также не используют новый мессенджер молодежь и категория 60+, основные пользователи – 30-44 года.

Напомним, по данным на 14 ноября 2025 года, в мессенджере Max зарегистрировались более 55 млн пользователей. При этом известно, что всего в России 130 млн активных интернет-пользователей.