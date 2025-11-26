Киев не признает никаких территориальных изменений - офис Зеленского

Украина не признает никаких территориальных изменений и тем более не закрепит это в своей конституции. Об этом заявили представители Киева на переговорах в Женеве, сообщил советник главы офиса Зеленского Александр Бевз. Он назвал это "красными линиями", которые якобы обозначило население Украины, и об этом можно даже не говорить, это не предмет переговоров.

В последние дни у Зеленского несколько раз заявили о том, что никаких территориальных уступок делать не будут и не признают воссоединение с Россией ее исторических территорий. Заявления сделаны на фоне активно идущих переговоров насчет мирного плана. В конечном итоге США вообще убрали из плана "деликатные вопросы" территорий, пишет Politico. Будто бы этот вопрос обсудят лично президент США Дональд Трамп с Зеленским.

Как передает CNN, Украина отклонила три важных для России пункта. Один из них - по территориям. А кроме того, ограничение численности ВСУ и отказ от вступления в НАТО.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф считает необходимыми территориальные уступки со стороны Украины из-за ее мрачных военных перспектив, сообщает The Wall Street Journal. Это лучше, чем позже соглашаться на потери еще больших территорий. Но в Киеве придерживаются абсолютно бескомпромиссной позиции.