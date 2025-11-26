В Нижнем Тагиле задержали лжеюристов, подозреваемых в мошенничестве

В Нижнем Тагиле полиция задержала банду из шести лжеюристов, подозреваемых в серии мошенничеств. Об этом сообщает МУ МВД России "Нижнетагильское".

"Под предлогом оказания юридических услуг они обманывали граждан и получали денежные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их", - говорится в сообщении.

В настоящее время, в отношении задержанных проводятся необходимые следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также разыскиваются другие возможные потерпевшие.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, просят обратиться с заявлениями в отделы полиции по месту жительства, либо в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по адресу: улица Островского, 7 или позвонить на линию 102.