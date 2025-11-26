26 Ноября 2025
Общество Владимирская область
Фото: Минсоцзащиты населения Владимирской области

Еще один семейный МФЦ появился во Владимирской области - открытие состоялось в Красной Горбатке

Министерство социальной защиты населения Владимирской области продолжает работу по созданию сети Семейных многофункциональных центров в регионе. Здесь в режиме «одного окна» оказываются различные социальные услуги семьям с детьми.

Накануне такое учреждение открыли на базе Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения. Теперь во Владимирской области действуют 14 центров, отвечающих задачам нацпроекта «Семья». Семейные МФЦ уже работают во Владимире, Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове, Кольчугино, Меленках, Муроме, Петушках и Радужном. До конца 2025 года такие центры планируется открыть во всех муниципальных образованиях области.

(2025)|Фото: Минсоцзащиты населения Владимирской области

В новый семейный МФЦ в Красной Горбатке могут обратиться многодетные и малоимущие семьи, родители детей-инвалидов, родные участников СВО, беременные женщины, а также все, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты сопровождают семью от момента выявления проблемы до полного её разрешения.

Несколько семей Селивановского района уже оценили работу нового учреждения. Многодетных родителей, участников СВО и их близких консультировали сотрудники управления соцзащиты населения, Центра занятости, комплексного центра социального обслуживания. Мамы воспользовались услугами пункта проката предметов первой необходимости новорождённым. Дети в это время участвовали в творческом мастер-классе в игровой зоне СМФЦ.

(2025)|Фото: Минсоцзащиты населения Владимирской области

Специалисты Семейного МФЦ работают по адресу: п.Красная Горбатка, ул. 1-я Заводская, 3а. Телефон: 8 (49236) 2-27-95

 

 

 

Теги: мфц семейный, семьи с детьми, участники сво, многодетные


