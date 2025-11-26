26 Ноября 2025
Экономика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Депутаты приняли в первом чтении бюджет города Калуги

26 ноября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги, в ходе которого депутатский корпус одобрил в первом чтении бюджет города на 2026 год.

Общий объем доходов бюджета Калуги в 2026 год планируется в размере 23 млрд. 36,9 млн. рублей. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются в размере 10 млрд. 362 млн. рублей. Основные источники финансирования муниципального бюджета: налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогообложения и земельный налог, а также доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности.   Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 550,4 млн. рублей.

Безвозмездные поступления ожидаются в сумме 12 млрд. 674,9 млн. рублей.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Общий объем расходов – 22 млрд. 954,9 млн. рублей. Проект бюджета полностью сбалансирован, в 2026 году планируется профицит в размере 82 млн. рублей.

«В рамках первого чтения рассматриваются основанные параметры бюджета, источники финансирования, уровень дефицита или профицита, объём заимствований. Бюджет Калуги на 2026 год традиционно сохранил социальную направленность: на финансирование социально-культурной сферы выделяется порядка 15 млрд. рублей – 65% всех запланированных расходов. Всеми структурными подразделениями администрации города проведена большая работа. Проект бюджета будет рассмотрен на публичных слушаниях, а затем депутатами Думы во втором чтении», – прокомментировал председатель Думы Юрий Моисеев.      

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Депутаты согласовали корректировку прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год. Из программы исключается 10 объектов. Нежилое здание с земельным участком на улице Баумана и нежилые помещения в доме № 21 по улице Георгиевской исключаются в связи  с заключением концессионного соглашения.   Нежилые помещения в доме № 223 по улице Московской исключаются из плана в связи с потребностью управления ЖКХ в свободных жилых помещениях маневренного фонда и планируемыми работами по переводу указанных помещений в жилые.

Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признан ряд газопроводов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Депутаты согласовали установку мемориальной доски в память о Заслуженном враче РСФСР, докторе медицинских наук, основательнице Калужского родильного дома Неониле Ивановне Кедровой. Доска будет установлена на фасаде здания ГБУЗ КО «Городской родильный дом».

 

 

Теги: проект бюджета, дума калуги, юрий моисеев, расходы, доходы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

