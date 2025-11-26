Алексей Текслер на Южно-Уральском гражданском форуме заявил о продолжении поддержки НКО в 2026 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в пленарной дискуссии VIII Южно-Уральского гражданского форума.

Ключевая тема форума в 2025 году – «Некоммерческие организации как драйвер социального развития: актуальные подходы и практики». Программа мероприятия охватывает весь спектр тем развития НКО: от практик поддержки семей и детей с РАС, новых возможностей для региональных инициатив, фандрайзинга и цифровых инструментов до помощи в отчетности и юридических тонкостей.

В центре внимания по-прежнему обсуждение проектов поддержки участников СВО и их семей, а также развитие ресурсных центров, подготовка кадров.

Участниками форума стали представители органов власти, общественники, активисты, эксперты в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций из более чем 20 регионов России и Республики Казахстан.

Открывая пленарное заседание, Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области действует более 3,5 тысяч некоммерческих организаций.

«Эти организации объединяют неравнодушных людей, которые совместно с государством и заинтересованным бизнесом выполняют важные социальные функции. Например, наш центр поддержки детей с аутизмом «Звездный дождь» внедрил эффективную программу здоровьесбережения во многих детских садах нашего региона. Таких примеров много и мы во многих направлениях являемся примером для всей страны в реализации проектов в сфере некоммерческих организаций», – подчеркнул глава Южного Урала.

Надо отметить, что в регионе большое внимание уделяют развитию профессиональных некоммерческих организаций. Сформирована система поддержки не только с помощью грантов, но и целевых субсидий, через механизмы государственного социального заказа и так далее. Действует система социальных сертификатов, по которой ежегодно сотни семей получают необходимые услуги в социально ориентированных НКО. В этом году на эти цели было выделено больше 40 миллионов рублей.

Алексей Текслер на площадке форума заявил, что финансирование грантовых конкурсов в 2026 году сохранят на прежнем уровне.

Кроме того, продолжится внедрение целевых форм поддержки НКО, среди которых уже осуществленные: приобретение помещения для Челябинского благотворительного фонда «Банк еды «Русь», открытие в 2026 году Центра «Территория НКО», открытие целевого капитала на базе Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

«Сейчас на первый план выходят задачи, связанные с постепенным возвращением к мирной жизни ветеранов специальной военной операции. Это медицинская реабилитация, социально-психологическая адаптация, трудоустройство. И здесь НКО должны играть особую роль, дополняя работу государственных учреждений. Рассчитываю на вашу активность», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В работе с некоммерческим сектором все большую роль играют муниципалитеты Южного Урала. Так, уже действуют более 30 ресурсных центров поддержки НКО и «Добро.Центров», их количество будут наращивать.

В рамках пленарного заседания прошла оживленная рабочая дискуссия, в которой приняли участие федеральные эксперты, руководители Общественной палаты России и региона, представители общественных организаций.

Светлана Маковецкая, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, подчеркнула, что НКО сегодня становятся уникальным драйвером развития, выступая гуманитарной технологией проб и ошибок.

«Поддерживая НКО, мы инвестируем не просто в социальную систему, мы инвестируем в поводы, которые делают людей и территории сплоченными, солидарными и способными на реальные перемены», – подчеркнула Светлана Маковецкая.

Михаил Комиссаров, генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» отметил актуальность взаимодействия НКО и вузов: «Для того, чтобы профессиональные специалисты принимали решение трудоустраиваться в некоммерческие организации, требуется чтобы они уже со студенческой скамьи вовлекались в их работу».

Николай Дейнеко, председатель Общественной палаты Челябинской области считает, что сегодня крайне важно работать над созданием среды, в которой энергия социального развития энтузиастов региона будет превращаться в устойчивый проект.

НКО Южного Урала уже наработали успешную практику таких проектов, особенно в сфере культуры. Достаточно напомнить, что в Челябинской области проходит народная премия «Светлое прошлое» и легендарный Ильменский фестиваль, череда мероприятий фонда «Андрюша», который много лет продвигает на большую сцену одаренных детей.

Творческий потенциал позволяет столице Южному Уралу претендовать на звание «Культурная столица 2027». Кстати, поддержать город и принять участие в народном голосовании можно до 6 декабря на портале «Госуслуги» по ссылке.

Отмечая большой вклад общественников в развитие институтов гражданского общества регион, Алексей Текслер на площадке форума вручил активистам медали и благодарственное письмо губернатора Челябинской.