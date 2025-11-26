В аэропорту Нижневартовска задержаны несколько рейсов "ЮТэйра"

В аэропорту Нижневартовска задержаны вылеты нескольких самолётов. Речь идёт о рейсах "ЮТэйра".

Вылет в Нягань перенесён с 10.50 на 17.00 26 ноября (непогода), в Тюмень – с 23.20 25 ноября на 20.00 26 ноября (техническая неисправность самолёта). Рейс №316 в Ханты-Мансийск начнётся не в 16.05, а в 21.05, а рейс №288 в Тюмень – не в 20.50 26 ноября, а в 1.05 27 ноября из-за позднего прибытия самолёта.

Идёт контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, сообщает Уральская транспортная прокуратура.