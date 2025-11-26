Клиентам Почта Банка теперь можно перевести свои соцвыплаты в ВТБ

В рамках интеграционных процессов клиенты Почта Банка могут за несколько минут оформить карту ВТБ и перевести получение социальных выплат на нее.

Для перехода на обслуживание в ВТБ, клиенту Почта Банка нужно оформить дебетовую карту ВТБ с доставкой курьером или в точках обслуживания Почта Банка, включая почтовые отделения, или с помощью дистанционного сервиса в пару кликов. После получения карты потребуется подать заявление на получение соцвыплат через «Госуслуги», МФЦ, СФР или у работодателя.

Если у клиента уже есть карта ВТБ, то достаточно просто подать заявление о смене реквизитов. Дополнительную карту выпускать не нужно.

ВТБ продолжает развивать сервисы для получения государственных мер поддержки. Банк расширяет перечень и географию социальных выплат, которые подбирает персонально для каждого клиента в сервисе «Пособия и выплаты». Также пользователи, которые получают детские федеральные соцвыплаты, могут бесплатно подключить программу страхования детей от критических заболеваний. Родители могут воспользоваться онлайн-консультациями профильных врачей, получать второе медицинское мнение и пользоваться дистанционным мониторингом здоровья от врачей. С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 млрд рублей единых детских пособий с использованием сервисов банка. Общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.

С января по октябрь более 300 тыс. клиентов уже получают выплаты в рамках единого детского пособия на карту ВТБ. Количество получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в мае 2026 года. Уже сейчас клиенты Почта Банка могут оформить дебетовые карты ВТБ, подключить семейный банкинг и программу лояльности, перевести пенсию, а также разместить средства на вкладах и накопительных счета