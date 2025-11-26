В Приморье застрелили стадо баранов и хотели свалить всё на тигра

В одном из поселков Приморского края произошла странная массовая гибель баранов на местной ферме.

Инцидент произошел на ферме Нежино Надеждинского района. Там мертвыми нашли 37 баранов. В сети появилось видео хлева с мертвыми животными, снимающий кадры человек говорит, что в поселке недавно видели амурского тигра.

Ситуацию прокомментировали центре "Амурский тигр". Руководитель центра Сергей Арамилев сообщил, что четырех животных взяли на экспертизу специалисты местного охотнадзора, передает РИА Новости.

В итоге, по данным издания "Аргументы и факты", экспертиза показала: все животные погибли от огнестрельных ранений, тигр тут не при чем. Охотнадзор продолжает расследование ЧП.