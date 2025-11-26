Билеты на новогодние показы "Щелкунчика" в Большом театре будут продавать на аукционах

Билеты на новогодние показы балета "щелкунчик" на Исторической сцене Большого театра начнут продавать в начале декабря. Но билеты на самые востребованные спектакли будут продаваться через специальные аукционы. Все продажи будут осуществляться только на официальном сайте Большого театра, в кассах их не будет, сообщили на официальном канале театра в Telegram.

"Реализация билетов будет осуществляться в рамках специальной программы. В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При проходе на спектакль посетитель одновременно с билетом обязан предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий его личность", - сообщили в Большом театре.

Одновременно можно купить билет на себя и еще трех человек.

"Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик», часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна к приобретению на аукционе. <…> Чтобы принять участие в аукционе, необходимо заранее подать заявку согласно графику аукционов. В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра", - добавили в театре.