26 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Результаты опроса россиян показали, что представители семейства кошачьих - главные любимцы среди животных-литературных персонажей

Книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие литературные персонажи животных для них самые любимые.

Первым по популярности стал Чеширский Кот. Кошачьи вообще сформировали и топ-3 в категории русской литературы.

По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот учёный (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте – обаятельный кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». На втором – остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котёнок по имени Гав (37%) из одноимённой книги Григория Остера.

Кот(2018)|Фото: Накануне.RU

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей – вновь герой «Книги джунглей», храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

«Сказки – одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России», – комментирует Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ – это классика».

*Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках совместного проекта компаний – поддержки VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» – и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики».

Опрос прошёл в ноябре 2025 г. среди 600+ россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.

Теги: опрос, втб, литрес, животные, кошачьи


