В Тюмени сдвинули сроки открытия моста на улице Дамбовская

Глава Тюмени Максим Афанасьев отреагировал на высказывания горожан о долгом ремонте моста на улице Дамбовская.

В своём telegram-канале Афанасьев написал, что с 30 сентября специалисты подрядной организации приступили к ремонту мостового сооружения через протоку озера Оброчное. Срок выполнения работ по муниципальному контракту – 30 августа 2026 г. Протяжённость участка – 275 м.

Во время демонтажа специалисты нашли скрытые дефекты моста. После дополнительного обследования получено заключение о необходимости их замены. Сейчас идёт процедура определения поставщика конструктивных элементов. Ориентировочная дата поставки изготовленных Т-образных балок – 25 декабря.

Из-за дополнительных работ сроки устройства дорожного покрытия во временном исполнении и запуска движения сдвигаются. Ориентировочно, до февраля 2026 г. В марте будущего года запланированы работы на другой части мостового сооружения, что также потребует ограничения движения на проезжей части второго участка.

После ремонта на объекте появится асфальтобетонное покрытие с нанесением горизонтальной дорожной разметки, движение будет полностью восстановлено. Представители заказчика и подрядчика делают всё для сокращения сроков окончания работ, требующих ограничения дорожного движения.