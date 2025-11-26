Укрепившийся рубль и желание погреться: россияне скупают заграничные туры на Новый год

Спрос на пакетные туры за границу на новогодние каникулы в России достиг максимума за последние несколько лет – прирост уже составляет порядка 60% к прошлому году, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она отметила, что в этом году россиян стимулируют две основные причины – укрепившийся рубль и желание погреться.