Укрепившийся рубль и желание погреться: россияне скупают заграничные туры на Новый год
Спрос на пакетные туры за границу на новогодние каникулы в России достиг максимума за последние несколько лет – прирост уже составляет порядка 60% к прошлому году, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она отметила, что в этом году россиян стимулируют две основные причины – укрепившийся рубль и желание погреться.
"Некоторое повышение цен сейчас наблюдаем, но если сравнивать с прошлым годом – подешевело все: Турция, Таиланд, Египет, растет [в цене] сильно только Вьетнам. Средняя стоимость туров за рубеж: 150-350 тыс. руб. Средняя продолжительность отдыха – 8-10 дней", - сообщила Ломидзе.