26 Ноября 2025
Туризм В России
Фото: Накануне.RU

Ключевая ставка заставит россиян больше путешествовать на Новый год

Стали известные самые популярные у россиян туристические направления для путешествий на предстоящие новогодние праздники.

В топ направлений для самостоятельных путешествий вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край, Татарстан, Калининград и Калининградская область, Нижегородская область. Также высоким остается традиционный спрос на горнолыжные курорты (Домбай и Архыз показывают прирост в 60% к показателям прошлого года) и Крым (здесь +80% к прошлому году, при этом цены ниже соседнего Краснодарского края), рассказал директор Ассоциации турагрегаторов Александр Брагин.

"Снижение ключевой ставки высвобождает с накопительных счетов деньги, которые граждане тратят в том числе на путешествия", - объясняет Брагин оживление на туристическом рынке.

По словам эксперта, цены в среднем выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость ночи при бронировании жилья через агрегаторы на новогодние каникулы составляет 8,5 тыс. руб. (+13% год к году).

Брагин рассказал, что в первую очередь россиян интересуют крупные города с интересными программами, малые исторические города, сказочные локации (резиденция Деда Мороза, терем Снегурочки).

Укрепившийся рубль поддержал спрос и на зарубежные поездки: рост спроса здесь составляет уже 40% - это больше, чем внутри страны. В топ заграничных направлений вошли Белоруссия (прирост 20% относительно прошлого года), Таиланд, Турция, ОАЭ, а также Китай.

Теги: новогодние каникулы, туризм, россияне


