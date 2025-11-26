ЕС может потребовать от Украины вернуть промежуточный кредит

Евросоюз может потребовать от Украины вернуть промежуточный кредит, пишет издание Politico.

По мнению неназванных дипломатов, это может произойти после того, как Киев получит финансирование в рамках долгосрочного займа.

Отмечается, что у многих государств-членов ЕС отсутствует желание брать на себя обязательства по ссуде для киевского режима. Причина - дефицит национальных бюджетов и сохраняющаяся высокая стоимость заимствований.

Ранее сообщалось, что Украина вскоре может истощить запасы бюджетных средств, если Евросоюз не сможет договориться о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов. Такое может произойти уже в феврале 2026 года.