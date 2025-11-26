Свердловчанка Полина Смирнова завоевала две золотые медали на Сурдлимпиаде-2025 в Токио

26 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Свердловская область
Фото: t.me/grinvichtennisacademy

Свердловчанка Полина Смирнова завоевала две золотые медали на Сурдлимпиаде-2025 в Токио

Накануне из столицы Японии пришли новости о победах свердловчанки, члена российской сборной по спорту глухих Полины Смирновой, которые воспитанница екатеринбуржской школы тенниса одержала на XXV летней Сурдлимпиаде в Токио.

Две высшие награды Полины Смирновой особо значимы, если вспомнить, что они одержаны после восьмилетнего перерыва в участии российских спортсменов в соревнованиях такого уровня.

На Сурдлимпиаде-2025 золото в смешанном парном разряде (микст) спортсменка завоевала в паре с Дмитрием Долженковым (победа над парой из Чехии со счетом 6:2, 6:0). И сумела добыть золото в одиночном женском разряде (победа над теннисисткой из Германии Хайке Альбрехт-Шредер со счетом 7:5, 6:2).

(2025)|Фото: t.me/grinvichtennisacademy

Важно отметить, что непосредственную подготовку чемпионки к главным стартам проводили в Екатеринбурге.

(2025)|Фото: t.me/grinvichtennisacademy

С момента информации о допуске российской сборной на протяжении последних шести месяцев Полина Смирнова готовилась на базе и с командой Детской Академии тенниса «Гринвич».

(2025)|Фото: t.me/grinvichtennisacademy

Стоит напомнить, что последние 8 лет девушка тренировалась под руководством Анны Королевой (личный тренер и мать спортсменки) и Виктора Брюховца (тренер Академии «Гринвич»). В Токио спортивную поддержку обеспечивала главный тренер Детской Академии тенниса «Гринвич» Елена Брюховец. Такой комплексный подход уральского центра к подготовке спортсмена международного уровня дал отличные результаты.

(2025)|Фото: t.me/grinvichtennisacademy

Краткая справка. Полина Смирнова родилась в г. Первоуральск Свердловской области. С 2012 года - мастер спорта России, затем и заслуженный мастер спорта России. Выступает за сборную страны с 2013 года и считается одной из самых титулованных теннисисток в спорте глухих.

Ключевые спортивные достижения чемпионки: 19-кратная чемпионка России (2014–2024) во всех разрядах, абсолютная чемпионка Всемирных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» (Уфа, 2019) — золото во всех трёх разрядах, чемпионка XXIII Летних Сурдлимпийских игр (Самсун, Турция, 2017), первая ракетка России среди глухих во всех разрядах с 2016 года по настоящее время.

Спортсменка числится за ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (г. Краснодар). С июля 2025 года интересы спортсменки представляет екатеринбургская спортивно-менеджерская компания Phoenix Athletic Management. На текущий момент действуют партнерские соглашения с брендами HEAD (ракетки) и Seven Six (7/6) (спортивная одежда).

Полина Смирнова ведет активную работу по развитию инклюзивного спорта и поддержке людей с нарушениями слуха. Так, например, в 2024 году спортсменка подготовила и выпустила просветительский словарь-справочник русского жестового языка «Всё в наших руках». Теннисистка - автор пяти научных статей, опубликованных в том числе в МГЛУ.

Теги: теннисистка, сурдлимпиада в токио, высшие награды, золото, детская академия тенниса гринвич


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети