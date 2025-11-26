Свердловчанка Полина Смирнова завоевала две золотые медали на Сурдлимпиаде-2025 в Токио

Накануне из столицы Японии пришли новости о победах свердловчанки, члена российской сборной по спорту глухих Полины Смирновой, которые воспитанница екатеринбуржской школы тенниса одержала на XXV летней Сурдлимпиаде в Токио.

Две высшие награды Полины Смирновой особо значимы, если вспомнить, что они одержаны после восьмилетнего перерыва в участии российских спортсменов в соревнованиях такого уровня.

На Сурдлимпиаде-2025 золото в смешанном парном разряде (микст) спортсменка завоевала в паре с Дмитрием Долженковым (победа над парой из Чехии со счетом 6:2, 6:0). И сумела добыть золото в одиночном женском разряде (победа над теннисисткой из Германии Хайке Альбрехт-Шредер со счетом 7:5, 6:2).

Важно отметить, что непосредственную подготовку чемпионки к главным стартам проводили в Екатеринбурге.

С момента информации о допуске российской сборной на протяжении последних шести месяцев Полина Смирнова готовилась на базе и с командой Детской Академии тенниса «Гринвич».

Стоит напомнить, что последние 8 лет девушка тренировалась под руководством Анны Королевой (личный тренер и мать спортсменки) и Виктора Брюховца (тренер Академии «Гринвич»). В Токио спортивную поддержку обеспечивала главный тренер Детской Академии тенниса «Гринвич» Елена Брюховец. Такой комплексный подход уральского центра к подготовке спортсмена международного уровня дал отличные результаты.

Краткая справка. Полина Смирнова родилась в г. Первоуральск Свердловской области. С 2012 года - мастер спорта России, затем и заслуженный мастер спорта России. Выступает за сборную страны с 2013 года и считается одной из самых титулованных теннисисток в спорте глухих.

Ключевые спортивные достижения чемпионки: 19-кратная чемпионка России (2014–2024) во всех разрядах, абсолютная чемпионка Всемирных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» (Уфа, 2019) — золото во всех трёх разрядах, чемпионка XXIII Летних Сурдлимпийских игр (Самсун, Турция, 2017), первая ракетка России среди глухих во всех разрядах с 2016 года по настоящее время.

Спортсменка числится за ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (г. Краснодар). С июля 2025 года интересы спортсменки представляет екатеринбургская спортивно-менеджерская компания Phoenix Athletic Management. На текущий момент действуют партнерские соглашения с брендами HEAD (ракетки) и Seven Six (7/6) (спортивная одежда).

Полина Смирнова ведет активную работу по развитию инклюзивного спорта и поддержке людей с нарушениями слуха. Так, например, в 2024 году спортсменка подготовила и выпустила просветительский словарь-справочник русского жестового языка «Всё в наших руках». Теннисистка - автор пяти научных статей, опубликованных в том числе в МГЛУ.