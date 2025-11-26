Екатеринбургский сквер назвали именем врача, скончавшегося в ходе эпидемии коронавируса

В Екатеринбурге сквер, располагающийся рядом с культурно-досуговым центром "Дружба" на Юго-Западе, официально получил имя хирурга Юрия Мансурова, который ушел из жизни в июне 2020 года во время пандемии коронавируса.

Накануне постановление об этом подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Решение присвоить скверу имя медика городская комиссия по топонимике приняла еще в декабре 2022 года.

Юрий Мансуров был главным внештатным хирургом региона и заведующим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1. Он скончался на 55-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Посмертно Юрий Мансуров был представлен к ордену Пирогова. Им награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Сквер у культурно-досугового центра "Дружба" в 2019 году был благоустроен за счет городского бюджета.