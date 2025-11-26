Российские биоинженеры создали голубей-биодронов

Российская биоинженерная компания Neiry представила голубей-биодронов, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы. Такие биодроны предназначены для мониторинга любого типа, сообщают разработчики. От обычных птиц биодроны отличаются проводом, торчащим из головы, а также рюкзачком с электроникой.

"Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА. Важное отличие биодрона от натренированного животного в том, что дрессировка не требуется: любое животное становится дистанционно управляемым после операции. Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама "хочет" передвигаться в нужную сторону", - говорится в пресс-релизе компании-разработчика.

Электроника в рюкзачке у птицы питается от солнечной батареи.

"В мозг голубя имплантированы электроды собственной разработки Neiry. Электроды подключены к стимулятору, который находится в рюкзачке на спине птицы вместе с контроллером, куда загружают полетное задание. Стимулятор посылает импульсы, которые воздействуют на желание птицы, например поворачивать налево или направо. Позиционирование системы происходит с помощью GPS и других способов", - рассказали ученые.

Основатель компании Александр Панов сообщил, что в будущем носителем нейроинтерфейса может стать любая птица. Например, для мониторинга прибрежных объектов можно использовать чаек, для морских акваторий – альбатросов.

"Камеры на голубях работают по такому же принципу, что и многочисленные камеры на публичных объектах: на большинстве недвижимых объектов, в общественном транспорте, такси, каршеринге, по периметру новых автомобилей, а также на роверах-доставщиках. Все персональные объекты стираются, лица размываются с помощью ИИ. Мониторинг идет нерегулярно и в соответствии со всеми требованиями законодательства той локации, где находится птица", - сообщили в Neiry.

Разработчики отмечают, что стоимость биодрона будет сопоставима с механическими дронами того же класса, при этом дистанция и время в полете у голубей значительно больше.

В 2025 году компания Neiry анонсировала установку нейрочипов коровам для увеличения надоев. Также компания в 2024 году совместно с ИИИ МГУ представила умную крысу Пифию, которая могла отвечать на вопросы благодаря тому, что ее мозг подключен к ИИ.