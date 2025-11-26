На месте Дома Топоркова в Екатеринбурге может появиться двухэтажный офисник

Дом Топоркова в Екатеринбурге могут снести для строительства двухэтажного офисного здания. Соответствующий проект экспертизы появился на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Как утверждает ЕАН, проект проходит общественные обсуждения. В документах не указано названия Дома Топоркова, однако указан адрес - Чернышевского, 6, где и располагается здание. Строительство офисника запланировано с нуля, что означает снос дома по этому адресу. Согласно заключения профессора архитектурно-строительного института Южно-Уральского государственного университета Валентина Оленькова, строительство не навредит окружающим памятникам и впишется в общий архитектурный ансамбль.

Экспертизу заказало АО "Управление снабжения и сбыта Свердловской области", учредителем которого выступает областное министерство по управлению государственной собственностью региона.

Напомним, в январе 2024 года Дом Топоркова начали сносить под покровом ночи. Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн. Общественникам удалось остановить демонтаж. В июне стало известно, что Дом Топоркова официально признан выявленным объектом культурного наследия Свердловской области.

Позднее, региональное отделение партии "Яблоко" заявило, что Росреестр снял с учета Дом Топоркова, поддавшись обману представителя компании ООО "Экосистема-СМБ", желающей снести строение.