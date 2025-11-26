В Госдуме заявили о кратном росте детей с расстройствами аутистического спектра

В России в последние десять лет кратно увеличилось число детей и подростков с признаками расстройств аутистического спектра (РАС), такая же тенденция прослеживается во всем мире, говорится в письме председателя комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Этот тренд объясняется совершенствованием методик диагностики и увеличением охвата детей, пишет депутат.

По словам Нилова, в России, как и в других странах, разрабатываются эффективные методики реабилитации и лечения таких детей, но почти все они недоступны по ОМС, родителям приходится за свои деньги возить детей в другие регионы, где доступны эти методики.

"Эффективные отечественные разработки и их включение в ОМС могут кардинально изменить подход к лечению аутизма и качественно улучшить жизнь особенных детей. Причём за счёт бюджета страны, а не ценой семейных сбережений", - отмечает депутат. По его словам, при согласии Минздрава Госдума может принять поправки о включении такой медпомощи в ОМС.