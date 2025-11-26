В Тюмени начальник главпочтамта наказан за тяжёлую травму почтальонки

Госинспекция труда подвела итоги расследования несчастного случая, произошедшего с сотрудником "Почты России" в Тюмени.

В ноябре почтальонка во время доставки корреспонденции поскользнулась и упала на заснеженной улице, получив тяжёлую травму. Основной причиной несчастного случая стало то, что работодатель отпустил пострадавшую работать без специальной обуви с противоскользящей подошвой.

Во время расследования нашли и другие нарушения – отсутствие контроля со стороны руководства за соблюдением требований охраны труда; неполный комплект средств индивидуальной защиты; нарушение сроков направления запроса о медицинском заключении.

Ответственным за нарушения признан начальник Тюменского почтамта, который будет привлечен к административной ответственности, сообщает межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях.