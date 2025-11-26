Суд отправил в колонию тагильского расчленителя, разбросавшего части знакомого по городу

Суд вынес приговор по делу об убийстве с расчленением в Нижнем Тагиле. Мужчину, который жестоко расправился со своим знакомым, отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Олег Ласкин. Все случилось 12 июня на садовом участке в коллективном саду на станции Монзино. Ласкин выпивал с приятелем и между ними возник конфликт. Приятель схватил нож и стал угрожать. В ответ Ласкин ударил оппонента по лицу, а когда тот упал, выхватил нож из его рук и зарезал.

Чтобы скрыть следы, уралец взял электропилу и нож, после чего расчленил знакомого. Части тела были разбросаны им по разным местам города. В итоге тагильского расчленителя задержали и арестовали.

Свою вину Олег Ласкин признал и во всем раскаялся. Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему 9,5 лет колонии строгого режима.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что также суд взыскал в пользу родственников убитого мужчины компенсацию морального вреда в 2 млн рублей и сумму материальных затрат в размере 73,5 тысяч рублей.