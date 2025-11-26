Волонтеры депутата Алексея Вихарева научились у коллег из "ЛизаАлерт" искать пропавших

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева прошли обучение у своих коллег из поискового отряда "ЛизаАлерт". Волонтерам рассказали, как эффективно разыскивать людей и что самое важное при поиске пропавших.

Все ориентировки, оборудование и инструктаж волонтеры получают на месте — в штабе поиска. Допускаются к поискам далеко не все подряд: волонтер должно быть старше 18 лет, а на его обязательно заряженном смартфоне должно быть установлено приложение GuruMaps или аналогичное ему. Только по записи трека — пройденного пути, координатор сможет оценить качество выполнения задачи. Также это нужно для личной безопасности.

"Одно из главных правил отряда "ЛизаАлерт" — не увеличивать количество пострадавших. Для этого волонтеры-поисковики не ходят на задачи в одиночку. В точности выполняют задачи координатора поиска и старшего поисковой группы", — рассказали в Волонтерском центре депутата.

Немаловажным является и требование соблюдения законодательства, нормы этики и всех необходимых требований безопасности во время поисков. Что же касается подростков, которые также рвутся принять участие, они могут помочь в распространении ориентировки в Интернете.