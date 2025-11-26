Власти хотят автоматически начислять штраф за переход ж/д путей в неположенном месте по биометрии

Штрафы за перебегание железнодорожных путей в неположенном месте хотят начислять автоматически, по данным с камер видеонаблюдения, используя систему распознавания лиц. Проект закона разработал Минтранс, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Для этого ранее предлагалось использовать Единую биометрическую систему (ЕБС), но ее оператор - Центр биометрических технологий (ЦБТ) видит технические трудности, а ФСБ и МВД критиковали это, опасаясь резкого оттока данных из ЕБС.

Предлагается изменить статью 11 закона о персональных данных, где говорится, что обработка персональных биометрических данных в определенных случаях может осуществляться без согласия владельца, в том числе для контроля соблюдения "правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта". Для этого в закон о железнодорожном транспорте внесут норму, позволяющую монтировать камеры фотовидеофиксации нарушений в опасных местах. В Минтрансе отмечают, что при переходе путей в неположенных местах в 2024 году погибли 1,1 тыс. человек, из них 87 детей.

По сути речь идет о создании такой же системы, как для автомобильного транспорта, где за нарушение штрафы могут выписываться автоматически, без контроля со стороны правоохранительных органов, только на основании данных камер наблюдения. Но вместо номеров для людей будут использоваться их биометрические данные.

При этом возникает резонный вопрос: если человек не сдавал биометрию, на основании чего его "вычислят"? В законопроекте ответа на него нет. Если будет использована ЕБС, это потребует изменения закона о биометрии. Причем в заведомо невыгодном положении оказываются те, кто биометрию сдавал, а сам закон вообще не будет касаться тех, кто не сдавал биометрию. С этой точки зрения инициатива лишена смысла, считают в ЦБТ. А использование непонятных баз данных поставит под большой вопрос законность самого законопроекта.

В 2023 году бы увеличен штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах до 100-500 рублей, а в Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области – до 1500 рублей, но в случае непосредственного обнаружения на месте правонарушения сотрудниками транспортной полиции.