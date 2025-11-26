В ТЦ "7 Ключей" Екатеринбурга загорелась крыша

Сегодня утром в торговом центре "7 Ключей" по улице Техническая в Екатеринбурге произошел пожар. Очевидцы заметили съезжающиеся к месту происшествия пожарные машины.

В пресс-службе областного МЧС сообщили, что на кровле крыши ТЦ загорелась электропроводка. К счастью, огонь не успел распространиться - площадь пожара составила всего 2 кв.м. Информация о погибших или пострадавших также не поступала.

На место выехали 12 единиц техники и 35 огнеборцев. Что стало причиной неисправности электропроводки - предстоит выяснить.