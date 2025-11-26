Во Владивостоке школьник на уроке устроил стрельбу из газового пистолета

Во Владивостоке восьмиклассник принес в школу газовый пистолет и выстрелил из него, пострадали по меньшей мере семеро детей.

ЧП произошло в гимназии №1, сообщили в прокуратуре Приморского края. Подросток пронес оружие мимо рамку металлоискателя и не был досмотрен. Во время урока он выстрелил несколько раз, у одноклассников началось жжение в глазах и дыхательных путях.

Школьников пришлось отпустить с уроков, в гимназию вызвали полицию. Сейчас проводится проверка, в том числе силовики выясняют, откуда у мальчика газовый пистолет.