В Екатеринбурге вспыхнувший электросамокат едва не устроил пожар в спорткомплексе

В Екатеринбурге стоявший на улице электросамокат едва не спровоцировал пожар в спортивном комплексе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на прилегающей территории спорткомплекса в уральской столице вспыхнул электросамокат, оставленный возле здания. По предварительным данным, возгорание случилось из-за аварийного режима работы устройства в результате перегрева.

Оно было ликвидировано огнеборцами всего за пару минут с помощью огнетушителя. Однако за это время самокат оказался поврежден огнем.

В МЧС отмечают, что даже если электросамокат находится на улице, это не гарантия безопасности. Аварийный режим работы аккумулятора может привести к возгоранию в абсолютно любых условиях.

Напомним, что кикшеринги стали убирать прокатные самокаты с улиц Екатеринбурга в начале ноября.