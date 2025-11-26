В Чебоксарах прошла эвакуация населения после атаки БПЛА

На Чебоксары совершена массированная атака украинских БПЛА, проводится эвакуация населения. Об этом сообщил глава Чувашской республики Олег Николаев в telegram-канале.

По его словам, зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток.

Николаев добавил, что жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома.

Shot пишет, что обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в Чебоксарах. Пострадали квартиры на уровне 10-12 этажей, ударной волной выбиты стекла и оконные рамы. Также от осколков пострадали несколько автомобилей. По информации telegram-канала, из-за атаки БПЛА аэропорт Чебоксар приостанавливал работу.