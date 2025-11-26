В больнице Нижневартовска заработала пневмопочта

В Нижневартовской окружной клинической больнице заработала пневматическая почта – технология, которая ускоряет передачу биоматериалов и документов между приёмным отделением и лабораторией.

Теперь путь пробирки с анализом или важного документа занимает всего 30 секунд. Медицинский сотрудник помещает материал в капсулу, отправляет его через станцию и поток воздуха переносит капсулу прямо к получателю.

В планах больницы – расширение сети пневмопочты и подключение к ней других отделений, написал в своём telegram-канале глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.