Электробусы и грузовики в России могут взломать хакеры

Специалисты департамента безопасности автотранспорта АО "ГЛОНАСС" провели исследование и выяснили, что современный коммерческий транспорт, включая электробусы и грузовики для перевозки опасных грузов, может стать мишенью для киберпреступников.

Хакеры потенциально способны дистанционно вызвать возгорание аккумуляторов или нарушить работу критически важных систем, таких как торможение и рулевое управление. Риску кибератак в наибольшей степени подвержены транспортные средства, выпущенные после 2007 года, в особенности те, что оснащены программно-определяемыми системами помощи водителю (ADAS).

Ярким примером уязвимости является электробус, у которого при удаленном доступе становится виден трафик данных электронного блока управления. Передавая в него ложные сведения о температуре батареи, злоумышленник может заставить систему принудительно ее нагревать, что создает прямую угрозу возгорания тягового аккумулятора.

Для оценки масштабов данной проблемы запущен масштабный эксперимент с участием «НПП "Гамма", НАМИ, "ГЛОНАСС" и других организаций. Исследование продлится до середины 2026 года, а его итоги лягут в основу новых нормативных требований в области транспортной безопасности,сообщают "Известия".