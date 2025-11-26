Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики

Указом президента России Владимира Путина утверждена новая Стратегия государственной национальной политики.

Она будет действовать до 2036 года. Положения документа начнут применяться с 1 января 2026 года. Структурно Стратегия включает 61 пункт, распределенный по шести разделам. Помимо общих положений и анализа текущего состояния межнациональных отношений в стране, в ней детально прописаны цели, принципы, приоритеты и этапы реализации госполитики в этой сфере. Отдельное внимание уделяется региональной специфике и установлению целевых показателей.

Из документа следует, что выполнение Стратегии направлено на сохранение государственного единства и территориальной целостности России, обеспечение внутренней стабильности, а также на гармоничное развитие всех народов страны и укрепление гражданской общности, сообщает ТАСС.