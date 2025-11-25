Диспансеризация ветеранов СВО проходит в Астраханском сурдологическом центре

Астраханская область стала одним из первых регионов России, внедривших специализированную диспансеризацию для ветеранов СВО с нарушениями слуха. На базе Астраханского сурдологического центра прошел масштабный этап диспансеризации пациентов, организованный совместно с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России.

За три дня работы сотрудники НМИЦ совместно с местными врачами провели углубленное медицинское обследование для более чем 350 жителей области. Среди них – около 50 детей и более 20 ветеранов СВО, нуждающихся в специализированной помощи.

Основное внимание было уделено диагностике и реабилитации пациентов с последствиями минно-взрывных ранений, контузий и черепно-мозговых травм, повлекших нарушения слуха. Всем обратившимся была оказана комплексная медицинская помощь, включающая аудиологические исследования и необходимые реабилитационные мероприятия. Для пациентов, требующих сложного хирургического вмешательства и слухопротезирования, организованы направления в профильные федеральные медицинские учреждения, включая НМИЦ оториноларингологии ФМБА России.

Подобные акции помогают эффективно решать проблемы пациентов, обеспечивая комплексный подход к восстановлению качества жизни каждого обратившегося.