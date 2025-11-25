26 Ноября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Молодой астраханский предприниматель стал лучшим аграрием года в России

Накануне стали известны итоги Всероссийской премии подвели в Национальном центре «Россия». В этом году на конкурс Росмолодежи поступило рекордное количество заявок — более 5 тысяч. Среди них жюри выбрало 30 самых перспективных проектов.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Астраханец Никита Толстов вошел в число финалистов и стал победителем в номинации «Аграрий года» по итогам народного голосования. Напомним, голосовать за земляка призывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Никита Толстов развивает восемь лет. Идея родилась у него еще в школе, задумку поддержала мама. Вместе они открыли небольшое производство микрозелени. Теперь у Толстовых большая акваферма, где в замкнутой системе выращивают салаты и рыбу осетровых видов.

Молодому ученому было важно получить экологически чистый продукт, и ему это удалось. Уникальной разработкой заинтересовались ведущие эксперты рыбной отрасли.

«Я благодарен за поддержку губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, а также всем, кто верил в меня и голосовал. Для меня такая высокая оценка проекта – большая честь, будем развиваться дальше», – выразил признательность Никита Толстов.

