26 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин принял участие в пленарном заседании XXXIV Рождественских образовательных чтений

В этом году Рождественские образовательные чтения посвящены теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Организаторами мероприятия в Астрахани выступили Астраханская митрополия Русской православной церкви и правительство Астраханской области.

Пленарное заседание прошло в Астраханской государственной филармонии. В его работе приняли участие около 500 человек.

С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона отметил, что вся система образования и воспитания должна опираться на традиции, ответственность и уважение к Родине.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Наша цель – воспитать людей, которые думают своей головой, сопереживают другим и готовы нести ответственность за будущее своей страны. Для этого необходимо тесное взаимодействие педагогов, духовенства, представителей культуры и органов власти», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

С докладом на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» выступил протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог высшей категории, член Союза писателей России. В своем выступлении он глубоко раскрыл взаимосвязь подлинного просвещения и нравственных основ, без которых невозможно формирование целостной личности.

Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак выступила на тему «Победа как целостная основа формирования и просвещения личности». Она рассказала о достижениях педагогов в духовно-нравственном воспитании и отметила важность взаимодействия школы, семьи и духовенства.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Для гостей мероприятия в фойе филармонии развернули выставки детских рисунков «Красота Божьего мира» и «Пасхальное яйцо», а также фотовыставка «Старинные храмы Астрахани», организованная Астраханским отделением Императорского православного палестинского общества.

Игорь Бабушкин поблагодарил священнослужителей, педагогов и деятелей культуры за их вклад в воспитание подрастающего поколения и выразил уверенность, что Чтения стали действенной площадкой для диалога, а предложенные идеи послужат духовно-нравственному обновлению общества.

Теги: рождественскиеобразовательбные чтения, игорь бабушкин,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

