26 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин принял участие в I Всероссийском инклюзивном форуме «Открыто для всех»

Форум направлен на консолидацию усилий по созданию в стране универсальной безбарьерной среды.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который является председателем комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, обозначил на площадке форума наиболее актуальные вопросы по этому направлению.

Он также отметил, что в Астраханской области совместно с Национальным центром оториноларингологии ФМБА России создан сурдологический центр, одним из направлений деятельности которого является обеспечение слухоречевой реабилитации и слухопротезирования участников СВО.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Итогом совместной работы комиссии Госсовета и Минстроя РФ стали новые рекомендации регионам по исполнению законодательства, касающегося решения вопроса адаптации жилья участников СВО.

Губернатор Астраханской области также сообщил, что предложения возглавляемой им Комиссии Госсовета по обеспечению занятости ветеранов СВО поддержал Президент РФ Владимир Путин. Речь идет в том числе о создании более гибких квалификационных требований при трудоустройстве ветеранов боевых действий – участников СВО на государственную и муниципальную службу, а также о дистанционном формате работы. Кроме того, комиссия предложила пересмотреть медицинские критерии допуска к профессиональной деятельности ветеранов с инвалидностью.

Глава Астраханской области подчеркнул необходимость совершенствования системы стимулирования предпринимательской активности ветеранов и мотивации работодателей к привлечению инвалидов в свои трудовые коллективы.

«Лучшая реабилитация для военнослужащих – быть востребованными и полезными по возвращении домой. Основная задача власти, общества и бизнеса – усиление человекоцентричного подхода, соблюдение интересов конкретного человека, его благополучия. Совместными усилиями необходимо улучшить существующую систему гибкой и оперативной, способной откликаться на запросы людей, когда это действительно нужно», – считает губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: форум открыто для всех, игорь бабушкин, человекоцентричность


