Игорь Бабушкин с руководителем "Движения первых" познакомились с разработками астраханских инноваторов

"Технологическое лидерство страны – одна из национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Для её достижения крайне важна поддержка молодых талантливых ученых. При помощи Фонда содействия инновациям за годы нашего сотрудничества астраханцы получили свыше 600 грантов на сумму более 800 млн рублей. Это позволило реализовать большое количество научно-технологических проектов, многие из которых созданы студентами наших вузов. Один из них – производство подводных робототехнических комплексов, которые используют уже и в Анапе, и в Мариуполе", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

25 ноября астраханские инноваторы представили свои разработки, с которыми ознакомились губернатор Астраханской области и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В числе представленных новаций – каталитические грелки для обогрева рук, которые держат тепло до 12 часов и которые уже опробовали бойцы на передовой.

"Артур Валерьевич – ветеран СВО, Герой России, выпускник президентской программы «Время Героев», аналогом которой стал астраханский проект «Победоносец». Более года он возглавляет движение и служит примером для миллионов российских ребят, в том числе и более ста тысяч юных астраханцев. Наши дети активно участвуют во многих федеральных конкурсах и программах, становятся их стипендиатами. Благодаря их активности региональное отделение заняло одно из лидирующих мест в стране", - подчеркнул Игорь Бабушкин.