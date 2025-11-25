25 Ноября 2025
Здравоохранение Владимирская область
Фото: Вадим Пакулин

Во Владимирской области стали известны победители конкурса «Наш любимый врач»

25 ноября в Доме Дружбы состоялось награждение победителей областного конкурса народного признания «Наш любимый врач».

Конкурс организован при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства молодёжной политики Владимирской области в двух номинациях: «Врач-педиатр» и «Врач-специалист детский». Основная цель мероприятия заключается в формировании и продвижении положительного имиджа врача, формирование позитивного отношения к системе российского здравоохранения и ,конечно, привлечение в профессию новых молодых специалистов.

«Уже традиционно получается так, что именно молодые специалисты – наши молодые врачи-педиатры участвуют в этом конкурсе. Наверное, секрет в том, что молодость – это про эксперименты, про внутреннюю потребность роста и реализации своего призвания», – отметила министр молодёжной политики Елена Янина.

(2025)|Фото: Вадим Пакулин

Статус «самого любимого врача» обретают те доктора, что набирают самые высокие баллы в  рейтинге, который формируется исходя из полученных доктором на портале НашЛюбимыйВрач.РФ слов благодарности, историй выздоровления, творческих благодарностей от маленьких пациентов. За месяц голосования на сайте конкурса жители области оставили более 1200 признаний детским врачам, более 800 отзывов и историй выздоровления, а юные художники нарисовали 345 рисунков, которые стали участниками отдельного конкурса.

«Здоровье рассматривается, как государственный стратегический ресурс. Важная задача по охране здоровья населения – это увеличение продолжительности и качества жизни. Можно построить много зданий, закупить массу оборудования, но без медицинских работников это невозможно. Мы выполняем эту задачу – сохраняем здоровье, начиная с самого маленького детского возраста» – отметил президент областной Врачебной палаты Анатолий Ильин.

(2025)|Фото: Вадим Пакулин

В номинации «Врач-педиатр» победителями стали Наталья Валькова (Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира), Ирина Кормакова (Кольчугинская центральная районная больница), Людмила Кузнецова (Судогодская ЦРБ), Ольга Манакова (Областная детская клиническая больница) и Анастасия Сунцова (Кольчугинская ЦРБ).

В номинации «Врач-специалист детский» самыми любимыми признаны эндокринолог Ксения Бакай (Детская городская поликлиника № 1 г.Владимира), офтальмолог Елена Барбарич (Областная детская клиническая больница), неонатолог-реаниматолог Юлия Крайнова (Центральный родильный дом г.Владимира), кардиолог Антонина Кузнецова (Детская городская поликлиника № 1 г.Владимира) и стоматолог Анна Сарафанова (Детская городская поликлиника № 1 г.Владимира).

Также были определены и юные победители конкурса детских рисунков на медицинскую тему.

Напомним, конкурс «Наш любимый врач» проводится с 2012 года в разных регионах России. За 14 лет в нём приняли участие около 30 тысяч. детских врачей, которые получили в свой адрес более 400 тысяч положительных отзывов, свыше 28 тысяч историй выздоровления от 460 тысяч жителей нашей страны, дети нарисовали более 170 тысяч рисунков для своих любимых докторов.

