25 Ноября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба &quot;Славнефть-Мегионнефтегаза&quot;

Эксперты признали социальные программы "Мегионнефтегаза" одними из лучших в Югре

Социальная политика "Славнефть-Мегионнефтегаза" получила высшую оценку на федеральном уровне. Предприятие стало абсолютным рекордсменом регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", одержав победу сразу в пяти ключевых номинациях.

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится под эгидой Министерства труда и соцзащиты РФ. Достижения участников оценивают представители объединений работодателей, профсоюзов и органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Эксперты единогласно отметили, что пакет льгот и гарантий для сотрудников "Славнефть-Мегионнефтегаза" является эталонным для всей нефтегазовой отрасли региона. Например, молодые специалисты и сотрудники без северного стажа получают максимальную региональную надбавку с первого дня работы – и это уникальное предложение на рынке труда. "Мегионнефтегаз" также предлагает своим сотрудникам широкий спектр услуг по программе ДМС, полноценное санаторно-курортное лечение и доступ к современной спортивной инфраструктуре.

Здоровье, семья и самореализация: в основе работы "Славнефть-Мегионнефтегаза" — благополучие каждого сотрудника(2025)|Фото: пресс-служба "Славнефть-Мегионнефтегаза"

Высокую оценку получила и системная работа предприятия по развитию кадрового потенциала. Стремление к профессиональному росту – одно из ключевых качеств специалиста, и в "Мегионнефтегазе" для этого созданы все условия. Сотрудники регулярно проходят обучение и повышают квалификацию, а участие в конкурсах профмастерства и научно-технических конференциях открывает для них новые карьерные перспективы.

Особое признание жюри заслужила программа поддержки многодетных родителей. Для этой категории сотрудников в "Мегионнефтегазе" созданы условия, которые существенно превышают законодательные требования. Дополнительные выплаты, специальные отпуска и гибкий график работы, – по мнению экспертов, именно это делает предприятие лучшим работодателем для семей с детьми в Югре.

Директор по персоналу "Славнефть-Мегионнефтегаза" Елена Ихсанова о социальной стратегии предприятия(2025)|Фото: пресс-служба "Славнефть-Мегионнефтегаза"

Ещё одно ключевое направление – поддержка здорового образа жизни, где "Мегионнефтегаз" также входит в число лидеров. На предприятии создана уникальная система, позволяющая сотрудникам и членам их семей бесплатно заниматься в одном из лучших физкультурно-оздоровительных центров региона. Кроме того, спорт приходит и на месторождения, даже самые отделенные, где активно возводятся мобильные спортивные залы.

"Результаты конкурса подтверждают нашу стратегию, в основе которой лежит комплексная забота о благополучии сотрудников. Здоровье, семья, самореализация в профессии и вне её – базовые ценности для каждого человека. И мы выстроили целостную систему, где все элементы взаимосвязаны: от поддержки молодого специалиста до создания условий для здорового образа жизни и активного долголетия. Это мотивирует людей, позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. А значит, наши социальные инвестиции достигают цели", – рассказала директор по работе с персоналом "Славнефть-Мегионнефтегаза" Елена Ихсанова.


Теги: "Мегионнефтегаз", социальная политика


