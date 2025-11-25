В Курске вводят туристический налог

Депутаты Курского горсобрания одобрили введение с 2026 года туристического налога для отелей, хостелов и других мест размещения. В 2026 году налог составит 2% от налоговой базы, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, с 2029 года – 5%.

Деньги пойдут в бюджет городского округа, утверждают муниципальные депутаты. "Бюджетная политика, проводимая Минфином РФ и Курской области, направлена на мобилизацию доходов бюджета. В 2025 году туристический налог введен на территориях 63-х субъектов в 754 муниципальных образованиях, в том числе из ЦФО - Липецк, Орел, Тамбов, Владимир, Тверь и другие. В Воронеже будет введен с 2026 года", - говорится в сообщении на сайте Курского городского собрания.

О потенциальном размере поступлений в городской бюджет не сообщается – как и о числе туристов, посетивших Курск за последний год.