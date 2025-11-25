Погрузка нефти на терминале КТК приостанавливалась после атаки БПЛА на Новороссийск

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостанавливал операции у выносных причалов морского терминала под Новороссийском.

В Telegram-канале КТК сообщается, что после ночного налета беспилотников ВСУ на Кубань поврежден административный корпус Морского терминала. Поражающие элементы боевой части БПЛА задели сооружения в районе поселка Южная Озереевка, где расположен главный центр управления трубопроводной системой Тенгиз—Новороссийск.

В результате атаки никто не пострадал. Всех сотрудников эвакуировали в укрытия.

В компании напомнили, что 24 сентября 2025 года удару БПЛА подвергся городской офис Морского терминала КТК в Новороссийске. 17 февраля 2025 года атаке сразу семью БПЛА подвергся крупнейший нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС "Кропоткинская". После комплекса восстановительных работ объект был введен в работу только в мае 2025 года.