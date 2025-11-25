Минфин отмахивается шуточками от предупреждений российского бизнеса об угрозе китаизации экономики

Из-за текущего отсутствия инвестиций в российской экономике отечественным производителям грозит вытеснение со стороны китайских конкурентов, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также Шохин отметил, что "не добавляют инвестиций и развития" сокращение бюджетного стимула и рост налогов. "Мы фиксируем инвестиционную паузу, которая уже началась. Это опасно в нынешних условиях", - сказал глава РСПП на форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Ниши могут заполнить китайские экспортеры оборудования и готовой продукции, очень трудно будет потом в конкурентной борьбе занимать места, уже занятые конкурентами из дружественных стран", - полагает эксперт.

Министр финансов России Антон Силуанов попытался отбиться шуткой, что, мол, бизнес настроен "слишком пессимистично": "С такими мыслями инвестиционную активность не поднимешь".